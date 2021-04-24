«الإحسان الخيرية بعجمان» تواصل حملتها

عجمان (وام)

تواصل جمعية الإحسان الخيرية بعجمان حملتها الرمضانية بتوزيع المير الرمضاني على 3000 أسرة مسجلة لديها. ويحوي مواد غذائية ضرورية لمساعدة الأسر على توفير احتياجاتها الغذائية خلال الشهر الفضيل. وقال الدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي للجمعية، إن للجمعية دوراً هاماً في دعم الفئات المستحقة من الأسر المتعففة ومحدودي الدخل من خلال مد يد العون والمساعدة لهم بتخصيص كمية تغطي احتياجاتهم طوال الشهر الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عنهم. وأوضح أن الجمعية تعمل على توفير كل سبل الدعم للأسر غير القادرة والوقوف إلى جانبها، مع وضع استراتيجية للتواصل مع أصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين لتوفير المساعدات، وإيصالها إلى مستحقيها مع مراعاة جميع الاشتراطات الاحترازية التي حددتها الدولة، منوهاً إلى أنه تم رصد 40 مليون درهم لهذا الغرض خلال الشهر الفضيل. وحول حملة «رمضان أمان»، أوضح حقي أن جائحة كورونا حالت دون تنفيذ الحملة في رمضان الحالي.