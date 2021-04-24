«عجمان للتعليم والتدريب» الثلاثاء المقبل

عجمان (وام)

تنطلق فعاليات «معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2021» افتراضياً بنسدخته الثامنة الثلاثاء المقبل، وتستمر يومين، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة أكثر من 25 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها. وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن النسخة الافتراضية للحدث تعتمد على محاكاة واقعية لضمان التواصل بين ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة مع الطلبة والباحثين عن استكمال دراستهم العليا، بهدف تعزيز استفادة الزوار والتعرف على البرامج التعليمية المطروحة والتسهيلات والامتيازات المتاحة.