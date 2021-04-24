زيادة طول شبكة النقل البحري في دبي بنسبة 188%

دبي (وام)

قال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن «الهيئة» تعتزم زيادة طول شبكة النقل البحري بمقدار 188% لتصل إلى 158 كلم، وزيادة عدد خطوط نقل الركاب بمقدار 400% لتصل إلى 35 خطاً مجدولاً لنقل الركاب، كما تشمل الخطة زيادة عدد أسطول النقل البحري ليصل إلى 258 وسيلة بحرية بنسبة زيادة 32%، وزيادة عدد محطات النقل البحري إلى 79 محطة، بنسبة زيادة 65%، وذلك حتى عام 2030. وأضاف الطاير: «يُعد النقل البحري جزءاً أساسياً من منظومة النقل في إمارة دبي، حيث يقدر عدد مستخدميه بنحو 14 مليون راكب سنوياً، ويشهد نمواً مستمراً في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر مع اكتمال تشييد المرافق العمرانية والسياحية على جانبي قناة دبي المائية، والمشاريع التطويرية ذات الإطلالات البحرية، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل، والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي وقناة دبي المائية وشواطئ الخليج العربي».

وأكد أن «الهيئة» ستضيف العام الحالي أربعة خطوط بحرية لشبكة النقل البحري، يبلغ طولها 10 كم، وبذلك يرتفع الطولي الإجمالي إلى 89 كم، حيث ستربط السوق الليلي في جزر ديرة مع محطة الغبيبة ومحطة ماركت الواجهة البحرية، كما تربط مشروع خور دبي بمحطة دبي فستيفال سيتي، ومحطة بلووتر بشبكة النقل البحري في منطقة مرسى دبي؛ والقرية التراثية بمحطة الجداف ومحطة دبي فستيفال سيتي.