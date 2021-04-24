«صحتي في صيامي» بدبا الحصن

الشارقة (الاتحاد)

ضمن مبادرة ركائز التي تنبثق من الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة للتعليم، وفي إطار الخطة التشغيلية لمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، قدم المجلس عبر الاتصال المرئي محاضرة بعنوان: «صحتي في صيامي»، وذلك مساء أمس الأول.

حضر الفعالية محمد حسن الظهوري نائب رئيس مجلس الضواحي والقرى بدبا الحصن ومجموعة من أولياء الأمور وأعضاء المجلس.

وقدمت المحاضرة ليلى أحمد الحفيتي، اختصاصية تغذية في المركز الصحي بدبا الحصن، تناولت فيها محاور عديدة، منها أهمية الصيام وتأثيره على الجسم والنظام الغذائي في رمضان والممارسات الغذائية الصحية في رمضان، والعادات التي يجب اتباعها وتجنبها في رمضان، والنشاط البدني في رمضان.