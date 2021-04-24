بلدية دبي تغلق 6 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي أمس 6 مؤسسات تشمل 4 مغاسل ومؤسسة غذائية وصالوناً، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي والاكتظاظ ومخالفة الممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

ونفذ مفتشو البلدية 222 زيارة رقابية على المؤسسات، وتم توجيه 4 تنبيهات ومخالفة 6 مؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 95%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 212 مؤسسة.

وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، وتواصل حملاتها التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع، من زوار المنشأة أو العاملين فيها أو غيرهم.

كما شددت على ضرورة التزام المؤسسات والأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة مثل المنشآت الفندقية، ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، والمؤسسات الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، ومنافذ بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية، والمؤسسات التعليمية، والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ومراكز اللياقة البدنية، والمغاسل، والأماكن المخصصة للتدخين، والأماكن الترفيهية، والأسواق التابعة للبلدية.