«شؤون الوطني» تطلق «رحلة العملية الانتخابية» الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات وعبر موقعها الإلكتروني، مبادرة «رحلة العملية الانتخابية» الرقمية، والتي تسهم في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن التجربة البرلمانية في دولة الإمارات تُعد واحدة من التجارب المهمة، والتي شهدت نجاحات كبيرة وتطورات نوعية مع كل استحقاق انتخابي، وما يترافق معه من تطوير مستمر في الإجراءات التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية، والتي تجسدت بشكل عملي عبر الزيادة المتواصلة في الإقبال على عملية التصويت».