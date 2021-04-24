شرطة دبي: ضـرورة الفحص الدوري للمركبة

دبي ( الاتحاد)

قال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال فترة الصيف، يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وإجراء الفحص الدوري للمركبة، بالإضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة، منوهاً بعدم تركيب أية إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، والتي عادة ما تؤدي إلى كثرة الأعطال، وتكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحرائق في المركبات.

وأشار إلى أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تكثر وبشكل ملحوظ حرائق المركبات، والتي قد ينتج عنها خسائر بشرية وأضرار مادية بالمركبة، حيث إنه بالإمكان تفادي ذلك من خلال الحرص على الصيانة الدورية للمركبة واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة، خاصةً التي تتعلق بالمحرك وأجزائه.

وأوضح أن إهمال الصيانة في المركبات أو اللجوء لورش تصليح غير موثوق بها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى احتراق المركبة، داعياً إلى ضرورة الإلمام بالمبادئ الأساسية للسيارات، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة.وأفاد إلى أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحرائق بالمركبات في فصل الصيف عدم معالجة التسربات بالمركبة مثل تسربات الوقود أو الزيوت أو ماء المبرد بالمحرك، وصيانة الأجزاء الكهربائية من قبل أشخاص غير مؤهلين، أو إضافة توصيلات كهربائية جديدة بطرق قد تؤدي إلى نشوب الحريق، وكذلك عدم التقيد بالصيانة الدورية للمركبة، وعدم التأكد من مستوى ماء المبرد بالمحرك (الراديتر). بالإضافة إلى أن هناك أسباباً أخرى قد تؤدي إلى نشوب الحرائق بالمركبات، كترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة مثل العطور والمعقمات وأدوات التدخين، وغيرها من الأمور التي تساعد في كثرة تلك الحوادث.