اجتماع تقييم إدارة التحريات والمباحث

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بحضور معالي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة والإدارة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ونوه معالي الفريق المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في ضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي وبحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان في الإمارة، ما ساهم في انخفاض البلاغات الجنائية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفاض الجريمة المجهولة المُقلقة بنسبة 25% في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2020، فيما ارتفعت نسبة البلاغات المعلومة 99.6% في الربع الأول من العام الجاري مقابل 99% بالربع الأول من العام 2020.