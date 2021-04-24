اعتماد «تريندز» حصرياً لتقديم برامج تعليمية للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

تم اعتماد «تريندز للبحوث والاستشارات» رسمياً من جانب إحدى الشركات الأميركية التابعة لـ «السيليكون فالي» بالولايات المتحدة الأميركية، ليكون الوكيل الحصري لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم البرامج التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ومن المعروف أن منطقة «السيليكون فالي» التي توجد بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة تضم العديد من الشركات العملاقة في مجال التطوير والاختراعات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتطورة والتعليم الرقمي.

ويقدم «تريندز للبحوث والاستشارات» هذه البرامج التعليمية وفقاً لمعايير«السيليكون فالي»، التي تقوم على أسلوب التعلم النشط الذي يجمع بين التعليم على أساس الكفاءة وحل المشكلات والابتكار.

وصرح عمر النعيمي مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات» بأن اعتماد «تريندز» ليكون الوكيل الحصري لتقديم البرامج التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إنما يعبر عن الثقة الكبيرة به، وبما يمتلكه من بنية معرفية وتقنية متطورة تمكنه من تقديم هذه البرامج للهيئات والمؤسسات المختلفة، وتقديمها كذلك للمهندسين والفنيين، خاصة في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو التعليم عن بُعد، والذي يعتمد بالأساس على التعلم الذكي.