«أبوظبي القضائية» تختتم التسوية الودية للنزاعات العقارية

أبوظبي ( الاتحاد)

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية الدورة الثانية من برنامج التكوين الأساسي للمصلحين والتسوية الودية للنزاعات العقارية بمشاركة 14 مصلحاً من دائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلديات العين وأبوظبي والظفرة.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية؛ أن تنظيم برنامج المصلح العقاري يأتي في إطار المساهمة بجهود حكومة إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز الثقة والاستقرار في القطاع العقاري باعتباره من أهم عوامل تعزيز التنافسية الدولية للاستثمار العقاري في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

مشيراً إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ نحو تشجيع المتقاضين على اللجوء إلى الحلول البديلة خاصة في النزاعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي بهدف التخفيف من أعباء التقاضي على كافة الأطراف.