طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مائل للحرارة نهاراً

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية بعد الظهر مائلاً للحرارة نهاراً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً.

الرياح .. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/ س.. والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة 00:24 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:24. ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 20:25 والجزر الأول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.