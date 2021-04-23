إقبال كبير على مراكز التطعيم في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت مراكز التطعيم ضد «كوفيد- 19» في منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من الأهالي للحصول على التطعيم خلال الفترة الصباحية والمسائية في شهر رمضان المبارك عبر المراكز المعتمدة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ ومدينة ليوا.

وأوضح علي سالم من سكان مدينة زايد أنه حرص على التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك بالتوجه إلى مركز مدينة زايد للحصول على اللقاح ولم يستغرق منه ذلك وقت طويل خاصة، وأنه حصل على موعد مسبق ولم يتعدى الوقت المستغرق للحصول على اللقاح أكثر من 10 دقائق داعياً جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين إلى الإسراع بأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم، للوصول لتحصين صحي شامل يضمن سلامة الأفراد والمجتمع.

ويشير رضا المحلاوي «مقيم» إلى أنه حرص على الحصول على جرعة التطعيم ضد «كوفيد- 19» عقب الإفطار، موضحاً أن ظروف عمله في النهار حالت دون الحضور خلال الفترة الصباحية، ولكنه حرص على الحضور خلال الفترة المسائية، مؤكداً أن قرار شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بفتح مراكز التطعيم خلال الفترة الصباحية والمسائية ساهم بشكل فعال في توفير البدائل أمام الراغبين في الحصول على التطعيم، خاصة وأن هناك أشخاصاً يصعب حضورهم خلال الفترة المسائية يمكن لهم الحضور خلال المواعيد الصباحية والعكس كذلك وهو ما ساهم في التسهيل على الأهالي الحصول على اللقاح بأقل مجهود وخلال زمن قياسي.

وكانت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» قد قررت تعديل مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تعديل مواعيد العمل في مراكز المسح وأماكن التطعيمات واللقاح ليبدأ العمل في مراكز المسح والتطعيم من المركبة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ومن الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك طوال أيام الأسبوع على أن تكون مواعيد العمل في مراكز التطعيم في المجالس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحة ظهراً، وذلك على مدار الأسبوع.

ويعمل مركز التطعيم في صالة أفراح مدينة زايد على فترتين من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً ومن الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل على مدار الأسبوع.

التزام

شدد سالم المنصوري من سكان الظفرة على ضرورة أن يقوم كل شخص حصل على اللقاح الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء وفق الإجراءات المتبعة، موضحاً أن الحصول على التطعيم لا يعني الوقاية التامة من الفيروس وعدم الإصابة به نهائي، بل إن التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من جميع أفراد المجتمع هو الضمانة الأفضل للسيطرة على الفيروس.