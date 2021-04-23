خطة للسيطرة على الحيوانات السائبة في «دبا الحصن»

دبا الحصن (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة دبا الحصن، ممثلة بإدارة الزراعة والنظافة العامة «قسم مكافحة الآفات» زيارة إلى بلدية مدينة الحمرية، وذلك بهدف تبادل الخبرات، والتعرف على الطرق والأساليب المتبعة في تقليل أعداد الحيوانات السائبة والضالة، ومحاولة السيطرة عليها واحتوائها، والحد من الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص بلدية مدينة دبا الحصن على توفير أعلى معايير الصحة العامة ومكافحة الآفات، والوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب بها الحيوانات الضالة، وبهدف التخلص من كافة أشكال الملوثات والعوامل الناقلة للأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة سكان المدينة الفاضلة.

وتم خلال الزيارة وضع خطة مدروسة لعملية السيطرة على هذه الحيوانات، حيث اتفق الطرفان على إطلاق حملة مشتركة بينهم لمدة «3 أيام» في مدينة دبا الحصن، حتى يتم القضاء على الحيوانات السائبة والضالة، وذلك في سبيل حماية المجتمع والبيئة المجاورة له من مخاطر هذه الآفات.