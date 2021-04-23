«نصلكم أينما كنتم» في أطفال الشارقة

الشارقة (وام)

أطلقت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مبادرة «نصلكم أينما كنتم» الرمضانية «عن بُعد»، والتي تُنفذ للعام الثاني على التوالي، وتتضمن مجموعة من الورش التوعوية والأنشطة التفاعلية والترفيهية والمسابقات التي تستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، وذلك عبر صفحة التواصل الاجتماعي إنستغرام «Shjchc» وبرنامج «زوم».

وتسعى أطفال الشارقة من خلال هذه المبادرة إلى توعية الأطفال بالسلوكيات الصحية والأخلاقية في ممارساتهم اليومية من خلال ثلاثة محاور، وهي العادات والتقاليد وتهدف إلى تطبيق العادات والتقاليد الموروثة من الآباء والأجداد، وثانياً المحور الصحي الذي يركز على أهمية الرياضة وتناول الغذاء الصحي خلال شهر رمضان المبارك، وثالثاً القيم الأخلاقية والسلوكية الهادفة إلى تعزيز القيم النبيلة في نفوس الأطفال، كالصبر، والصدق، والتسامح، وستختتم المبادرة بورش الاستعداد للعيد.

وشهدت فعاليات الأسبوع الأول تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال.