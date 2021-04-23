«الأرصاد»: الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً وشمالاً، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:29 والمد الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:35، وبحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والمد الثاني عند الساعة 08:22 والجزر الأول عند الساعة 13:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:15.