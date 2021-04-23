الغذاء الصحي والفحص المبكر يقيان من «سرطان القولون»

دبي (الاتحاد)

أكدت «جمعية الإمارات للأورام» أهمية اتباع الممارسات الصحية والغذائية للمحافظة على القولون وتجنب العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بأمراضه المختلفة وصولاً إلى الأورام السرطانية الخطيرة، والتي يصعب التعامل مع مراحلها المتأخرة.

وقال الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، ومدير الأورام والسرطان في معهد برجيل للأورام بأبوظبي: «يعتبر سرطان القولون والمستقيم ثاني سبب للوفاة بعد سرطان الثدي على مستوى دولة الإمارات، حسب الإحصائيات الوطنية للسرطان في الدولة، وفقاً لدراسة أجرتها الجمعية مؤخراً».

وأضاف الشامسي: أن حملات التوعية الوطنية تساهم في تعزيز المعرفة اللازمة لاكتشاف العوارض المبكرة لأمراض سرطان القولون والمستقيم والقدرة على الشفاء التام منه.