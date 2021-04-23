إلزام بنك بـ75 ألف درهم لعميلة

أبوظبي ( الاتحاد)

قررت محكمة «نقض أبوظبي»، إلزام بنك بأن يدفع للعميلة 75 ألف درهم، وهو المبلغ الذي توصل إليه الخبير المنتدب في الدعوى، وإثبات براءة ذمتها من دين التسهيلات الممنوحة لها، وإغلاق الحساب الخاص نهائياً.

وتدور حيثيات القضية في إقامة عميلة بنك دعوى قضائية ضد أحد البنوك، مطالبة بإلزام البنك بأن يؤدي لها 37 ألف درهم، وذلك لالتزامها بسداد الأقساط المترتبة عليها، حيث قالت العميلة، إنها سددت مبالغ تفوق المبالغ المستحقة، وإبراء ذمتها عن التسهيلات الممنوحة لها من البنك.

وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة العميلة عن التسهيلات المصرفية حتى تاريخ العقد المتفق عليه، وكان الواضح من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إجمالي مسحوبات ومشتريات البطاقة التي قامت بها العميلة هو مليون و310 آلاف درهم وإجمالي المدفوعات المسددة للبنك مليون و385 ألف درهم والفوائد البسيطة المسددة 5 آلاف درهم، والمبلغ المترصد في ذمة العميلة للبنك هو 37 ألف درهم، بحسب تاريخ العقد المبرم بين طرفي الخصومة.