تحديث وتوضيح الإجراءات بشأن تعليق دخول القادمين من الهند

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحديث الإجراءات المعلن عنها سابقاً وتوضيحاً بشأن تعليق دخول القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

كما يشمل التعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات. كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجراً مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوص الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.