الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً وشمالاً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً.

وستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:29 والمد الثاني عند 23:56 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 19:52 والمد الثاني عند الساعة 08:22 والجزر الأول عند الساعة 13:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:15.