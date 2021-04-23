محمد بن راشد لقمة المناخ: الإمارات ستشارك في مشروع «الابتكار الزراعي للمناخ»

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، في أعمال اليوم الثاني من قمة القادة المنعقدة «عن بُعد» حول المناخ.

وكتب سموه على «تويتر»، «شاركت اليوم رفقة مجموعة من قادة العالم في قمة القادة المناخ التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن.. أكدنا خلالها موقف الإمارات بأن قضية المناخ ليست قضية مؤقتة.. بل تحدٍ عالمي مستمر.. وبأن هذا التحدي يمكن أن يقود البشرية لفرص عظيمة لتغيير مستقبلها للأفضل».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «دولة الإمارات - رغم كونها دولة نفطية - إلا أنها تمتلك اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وستقوم بإنشاء ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عالميا.. ونستثمر في أكثر من 70 دولة حول العالم في الطاقة المتجددة».

وأوضح «أعلنا اليوم أيضاً ضمن القمة مشاركة الإمارات مع مجموعة من الشركاء العالميين في مشروع»الابتكار الزراعي للمناخ«للتغلب على آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي العالمي.. نحن مؤمنون بأهمية العمل الجماعي الدولي للحفاظ على بيئة الأرض للأجيال القادمة».



