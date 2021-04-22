«إسعاد الأعضاء» في مركز وجمعية محمد بن خالد

العين(وام)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مبادرة «إسعاد الأعضاء»، وذلك خلال ترؤسها الاجتماع الإداري الثالث، افتراضياً، مع إدارة وموظفات كل من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وجمعية محمد بن خالد آل نهيان.

يأتي إطلاق المبادرة إيماناً بأهمية بث السعادة لدى فئات المجتمع، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الدولة والقيادة الرشيدة، واستناداً للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، والذي يسعى في المقام الأول إلى توفير وضمان سعادة جميع أفراد المجتمع وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة.

كما ستعمل المبادرة على إطلاق العديد من البرامج والأنشطة لتحقيق السعادة والإيجابية لجميع الأعضاء، وممارسة نهج السعادة والتسامح ضمن خطط وبرامج تتواءم مع استراتيجيات وخطط البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.