«الوطني» يبحث الثلاثاء المقبل مشروع قانون «تنظيم اتحاد الملاك»

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، مساء يوم الثلاثاء المقبل 27 أبريل الجاري في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك ويوجه 3أسئلة تتعلق بمركز «توافق» والإسكان. وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أعضاء المجلس أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، من أحمد عبدالله الشحي حول «إلغاء ترخيص مركز توافق»، وإلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، من حميد علي العبار الشامسي حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها»، ومن أحمد عبدالله الشحي حول «تمديد صلاحية إقرار الدعم السكني». وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة».

ويطلع المجلس في بند الرسائل الواردة على رسالة من معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات»، للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 20/4/2021.