فتح باب الترشح لـ«حمدان للأداء التعليمي المتميز»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب الترشح للدورة الـ 24 من جائزتها للتميز التي تشمل 9 فئات متنوعة أمام الراغبين في الاشتراك في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. وتواصل المؤسسة قبول المشاركات عبر موقع نظام الجائزة الإلكتروني من إبريل الجاري حتى 1 سبتمبر 2021. وتشمل الفئات التسع في الجائزة، الطالب المتميز (3-5) و(6-12) محلي، والطالب المتميز(10-12) خليجي، والطالب الجامعي المتميز(محلي)، وجائزة المعلم المتميز (محلي وخليجي)، وجائزة التربوي المتميز (محلي)، والمدرسة المتميزة (محلي وخليجي)، وجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي، وجائزة المشروع المتميز محلي، وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم محلي.

وقال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تواصل المؤسسة جهودها في تحقيق الغايات التي أراد لها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – طيب الله ثراه – من خلال المساهمة في دعم جهود تطوير منظومة التعليم في الإمارات والمنطقة والارتقاء بأدائه إلى آفاق الجودة والتميز وتحسين البرامج والأنشطة في مجال الموهبة والابتكار بهدف تمكين المخرجات العلمية ومواكبة تحديات المستقبل.

وأضاف: «إن ترسيخ مفهوم الجودة التعليمية الذي تحقق في الميدان التعليمي فكراً ومنهجاً يعد من الإنجازات الكبرى التي تحققت وتعكس حرص القيادة الرشيدة على استمرار نهج التميز في التعليم وكل مجالات الحياة، ويعد فتح باب الترشح للجائزة خطوة مهمة تثبت للجميع أننا ماضون بعزم نحو المستقبل. وفي ظل ظروف «كوفيدـ 19» تقدم المؤسسة العديد من التسهيلات والمرونة لتسهيل مشاركة كافة الفئات في الجائزة .