بلحيف يناقش تعزيز سلاسل التوريد للسوق المحلي

دبي (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة مع مجموعة عمل تجار سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، آليات ومتطلبات تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء «المستورد، والمنتج محلياً» إلى السوق المحلي، وأهم التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، بهدف المساهمة في تحقيق أمن واستدامة الغذاء الذي يمثل الأولوية الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى سوق دبي المركزي للخضار والفواكه في منطقة العوير، والتي تتزامن مع سعي الوزارة للتأكيد على انسيابية ومرونة سلاسل التوريد وبالأخص خلال شهر رمضان الفضيل، والتي اطلع خلالها على التقنيات الحديثة التي تم توظيفها في اقسام ومرافق السوق كافة، وبالأخص أقسام المخازن التي تصل طاقتها الاستيعابية اليومية إلى 200 ألف طن، ويشرف عليها مجموعة من المختصين ومراقبي الجودة، وتعمل بتقنيات تضمن سلامة وجودة المنتجات بشكل دائم.