سفير الدولة يبحث مع مسؤول عراقي العلاقات الثنائية

بغداد (وام)

التقى سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى العراق، أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية بالوكالة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التاريخية العميقة بين البلدين، وإمكانيات تطويرها وتعزيزها على الصعد كافة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر والمواقف بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وثمن الزعابي التعاون الذي تقدمه وزارة الخارجية العراقية لإنجاح مهام عمل سفارة دولة الإمارات لدى بغداد. وأكد المسؤول العراقي أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها، وضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية من أجل تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. كما استعرض الإمكانيات والفرص التي توفرها السوق العراقية للشركات الإماراتية.