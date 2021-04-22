محمد بن جرش: «طاقة أبوظبي» مساهم في الحفاظ على البيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن الدائرة مساهم رئيس في جهود الإمارات للحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف «يوم الأرض» على المستويين الوطني والعالمي.

وقال الفلاسي: «يمثل يوم الأرض أهمية كبيرة للعالم للتوعية بشأن الحفاظ على كوكب الأرض، من خلال ابتكار حلول جديدة لاستعادة البيئة لحيويتها وازدهارها من أجل تأمين معيشة أكثر صحة لسكان العالم. ومن جهتها تبذل دائرة الطاقة جهوداً حثيثة لزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي والإمارات، من خلال تفعيل نهج التعاون بين كل الجهات المعنية في الإمارة، والوصول إلى نموذج متكامل لإدارة قطاع الطاقة، مع الحد من الانبعاثات الكربونية والملوثات البيئية».

وأضاف «تمثل جهود الحفاظ على البيئة وكوكب الأرض فرصة لإيجاد حلول مستدامة لإدارة مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تطوير قطاع الطاقة الذي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي. ونحن في أبوظبي نلعب دوراً كبيراً في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى تحقيق عدة أهداف من بينها التنمية المستدامة، وذلك من خلال تطوير قطاع الطاقة، بما يفي باحتياجاتنا من الطاقة والمياه في المستقبل مع مراعاة المعايير البيئية والمناخية التي تساهم بدورها في تنفيذ دولة الإمارات لتعهداتها المناخية».