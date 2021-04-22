«نقل عجمان» تؤكد الحفاظ على بيئة آمنة ومستدامة

عجمان(وام)

أكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان حرص الهيئة على المساهمة في الحفاظ على البيئة آمنة ومستدامة. وأوضح أن يوم الأرض الذي يصادف 22 أبريل من كل عام يشكل فرصة مهمة للتضامن مع المبادرات العالمية الداعية إلى الحفاظ على الأرض، وتبني استراتيجيات الاستدامة للحد من التلوث البيئي، وإيجاد بيئة آمنة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه في إطار الالتزام برؤية إمارة عجمان 2021 تحرص الهيئة على الحفاظ على البيئة وتبني الحلول الإيجابية، من خلال توفيرالمركبات الهجينة الصديقة للبيئة، بنسبة 59% من الأسطول والتي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، كما أسهمت الهيئة بتحويل محطات توقف حافلات النقل العام إلى محطات تعمل على الطاقة الشمسية لتعزيز مصادر الطاقه المتجددة النظيفة، وتقليل استهلاك الطاقة الناضبة.