«الطوارئ والأزمات» بعجمان: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضروري

عجمان (وام)

شدد الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة عجمان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة جائحة «كورونا» والحد من تفشي الوباء وخفض حالات الإصابات.

وأغلق فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية، مطعمين وصالون حلاقة لعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19» كارتداء العاملين الكمامات والقفازات وأغطية الرأس والتزامهم بأخذ اللقاح، وإجراء الفحوص الدورية بحسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة. وأهاب فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بأصحاب المحال التجارية في الإمارة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة، والحد من تفشي الوباء، وخفض حالات الإصابات، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على المنشآت المخالفة بهذا الشأن، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.