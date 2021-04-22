مجلس «راشد النعيمي» الرمضاني يستشرف المستقبل والتحديات

عجمان (الاتحاد)

نظم مجلس راشد بن حميد النعيمي، أولى محاضراته للدورة الرمضانية الحالية، بعنوان «كيف هو شكل المستقبل»، بمشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب الآراء النيرة.

وقال الشيخ راشد النعيمي: إن لقاءنا مختلف بحكم الظروف، لكننا لا زلنا نجتمع لنفكر بالأفضل، ونعمل للوصول للحياة المثالية، ونسعى معاً ويداً بيد للنهوض ببلادنا بكافة المجالات. وأضاف إن المجلس ارتأى أن يتناول في افتتاحيته موضوع المستقبل، والذي نعمل جميعاً في كل مكان ليكون مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، ولنضمن الحياة الكريمة والمثالية في كافة أمور الحياة وقطاعات العمل والعلم والصحة والاقتصاد والسياسة، مشدداً على أهمية استشراف المستقبل والاستعداد الأمثل للحياة ومعرفة التحديات وتحويلها لفرص وممكنات. وتضمنت الجلسة الأولى العديد من المحاور المتعلقة بموضوع المستقبل، وأبرز ملامحه واستشرافه وأهمية البحث والتطوير للوصول للحياة الأفضل للجميع.

من جانبه، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دولتنا الرائدة تحظى بقيادة حكيمة وصاحبة رؤية ثاقبة، استطاعت ومنذ سنوات عديدة استشراف المستقبل وضمان الحياة المثالية لكل مواطن ومقيم.