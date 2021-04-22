«دبي للصحافة» ينظم سلسلة جلسات نقاشية

دبي (الاتحاد)

أطلق نادي دبي للصحافة برنامجه الرمضاني لهذا العام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويستمر طوال شهر رمضان المبارك، متضمناً سلسلة من المجالس الإعلامية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى جلسات سحور وأنشطة ترفيهية، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والفنية، إلى جانب مشاركة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية. وقالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: «المجلس الرمضاني هو نشاط استلهمناه من القيم والتقاليد الإماراتية، ونحرص من خلاله كل عام على استعراض الموضوعات المختلفة التي تهم أفراد المجتمع وتمس حياتهم، ترسيخاً لثقافة الحوار الهادف التي طالما تبعها النادي تأكيداً لدوره كمنصة للقاءات الفكرية الرامية إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع»، لافتة إلى أن مجلس نادي دبي للصحافة الرمضاني سيواصل هذا العام طرح مجموعة من الموضوعات الإعلامية والاجتماعية الجديدة، بمشاركة مثقفين وإعلاميين وأكاديميين وخبراء، وبالطبع ممثلي وسائل الإعلام، وبما يواكب مستجدات الظروف الراهنة.