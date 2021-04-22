«استباقية الخدمات الأمنية» في مجلس شرطة دبي

دبي(الاتحاد)

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، ثاني جلسات مبادرته الرمضانية «بأفكاركم نبتكر» في عامها الثاني عبر نظام الاتصال المرئي، والتي حملت عنوان «استباقية الخدمات الأمنية»، استضاف خلالها، اللواء سيف محمد الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، و اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية. وأدار الجلسة الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا.

وأكد الضيوف خلال حديثهم على الرؤية الثاقبة والاستشرافية للقيادة الرشيدة والتي كان لها الأثر البالغ في تقديم خدمات نوعية استباقية، متطرقين إلى برنامج التميز الحكومي الذي أصبح عنواناً للتميز والإبداع والتطوير.

ووصف الضيوف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالقائد الاستثنائي والمحرك الرئيسي للقوة الشرطية الحالية والمستقبلية.