«رمضان أمن وسلامة» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، الحملة الفرعية «رمضان أمن وسلامة»، ضمن برامجها وخططها التوعوية التي تنظمها على مدار العام لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، القائمة على تعزيز الأمن والأمان وكسب ثقة الجمهور وتعزيز دور الشراكة المجتمعية.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة جاءت بهدف رفع الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطريق، للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز التكاتف المجتمعي، والعمل المشترك بين كافة القطاعات للحد من الحوادث المرورية وبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطريق ليكون شهر رمضان خالياً من الحوادث والإصابات والوفيات.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، إنه سيتم توجيه أسئلة ثقافية مرورية وعامة أسبوعية للجمهور من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للشرطة «إنستغرام» وإعلان أسماء الفائزين كل أسبوع، كما سيتم نشر مواد فلمية ونشرات توعية وتقديم النصائح والإرشادات للمخالفات الخاطئة التي يرتكبها السائقون خلال شهر رمضان المبارك عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي للشرطة.