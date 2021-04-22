تعزيز خدمات «كبار المواطنين»

عجمان (وام)

دعا المنتدى الافتراضي «صحتهم مسؤوليتنا» الذي نظمته جمعية أم المؤمنين في عجمان، إلى تعزيز السياسة الوطنية لرعاية كبار المواطنين، والتركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم وحقوقهم في المجتمع.

واكد حمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية خلال حديثه في المنتدى، على توجيهات القيادة الرشيدة برعاية فئة كبار المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم في ظل جائحة كورونا، كما شدد على أهمية ترك مساحة للمسن باتخاذ قراراته وعدم فرض الرأي عليه مهما كانت حالته، وأوصى بدعم المسنين بجلساء يستمعون لهم ويحاورونهم.