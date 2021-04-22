وجبات إفطار لخط الدفاع الأول

دبي(الاتحاد)-

في إطار المبادرات المجتمعية التي تنظمها شرطة دبي وانسجاماً مع مبادرة إفطار خط الدفاع الأول، وزعت شرطة دبي خلال الأيام الماضية وجبات إفطار صائم على أفراد خط الدفاع الأول في مناطق مختلفة من الإمارة.

وأوضح العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إنه تنفيذاً لتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، بتقديم الدعم الكامل لأفراد خط الدفاع الأول، توزع الإدارة العامة للمرور عدد (500) وجبة إفطار يومياً، وتقدمها لأبطال خط الدفاع الأول طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأَضاف أن فريق إدارة الحملات والتوعية المرورية يتولى مهمة النزول الميداني على أماكن تواجد أفراد خط الدفاع الأول واللقاء بهم، وتوزيع وجبات الإفطار عليهم، موجها شكره للفريق نظير الجهود التي يبذلونها في سبيل توفير جميع سبل الراحة والحماية لأفراد المجتمع. منوهاً بالتزام الفريق بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال توزيع وجبات الإفطار على خط الدفاع الأول.