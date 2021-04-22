«منتدى تعزيز السلم» ينعى وحيد الدين خان الأعظمي

أبوظبي (الاتحاد) - ينعى منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ممثلاً في رئيسه ولجانه، المفكر الإسلامي الهندي فضيلة الشيخ وحيد الدين خان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد أن قضى عمره في خدمة الإسلام ورسالة السلام والمحبة والتصدي لكثير من الموضوعات المهمة بأسلوب علمي مؤثر وطرح رصين متنوّر.

لقد كان لمنتدى تعزيز السلم في ملتقاه الثاني سنة 2015 شرف تكريم المفكر وحيد الدين خان بمنحه جائزة الحسن بن علي للسلام.

ولقد عبّر معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المنتدى في كلمته بتلك المناسبة عن أن تكريم « مولانا وحيد الدين خان» هو تكريم لسلام الإسلام كونه كرس حياته في تأصيل ثقافة السلم، وتعزيز قيم التسامح في الإسلام على مدى يزيد على سبعين عاماً، فأصدر خلالها أكثر من مائتي كتاب تأصيلاً وبسطاً وتوضيحاً لمكنونات الدين الحنيف والإنسانية والأخلاقية.

وللمفكر الشيخ وحيد الدين عدد كبير من المؤلفات المهمة أهمها، ترجمته المتميزة لمعاني القرآن الكريم، إلى غير ذلك من المؤلفات العديدة التي ترجمت للغات متعددة من بينها العربية.. لقد خسر العالم الإسلامي والإنساني بوفاة مولانا وحيد الدين خان أحد أهم صناع السلام والمحبة.