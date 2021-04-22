إعلان «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، والتي أصبحت تضم عددا أكبر من الدول والأقاليم بواقع 23 وجهة.

وسيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي. وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" (PCR) عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

تشمل الدول والأقاليم في هذه القائمة: البرتغال والسعودية والصين والمغرب والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وإسرائيل وأوزبكستان وآيسلندا وبروناي وبوتان وتايوان وروسيا وسنغافورة وسويسرا وطاجاكستان وغرين لاند وكوبا وكوريا الجنوبية وموريشيوس ونيوزيلندا وهونج كونج.