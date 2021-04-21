«الزمالة التقنية» يعقد ملتقاه الأول بمشاركة 100 شاب من 15 دولة عربية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، الذي انطلق في دورته التأسيسية لتمكين الشباب العربي في التخصصات الرقمية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع كبرى شركاتها العالمية، الملتقى الأول عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أكثر من 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية، سيعملون معاً خلال الفترة المقبلة على اكتساب وتطوير مهارات رقمية متقدمة تسهم في تعزيز التحول الرقمي في المجتمعات العربية وصناعة فرص اقتصادية وتنموية جديدة للشباب العربي، بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها.

والتقى أعضاء برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي مع قيادة مركز الشباب العربي، التي رحبت بهم وأكدت على مساندتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية والاستفادة من البرنامج وفرصه المتنوعة والمساقات التدريبية النظرية والعملية التي يوفرها في مجالات التكنولوجيا الصاعدة، خاصة مع التحولات المتسارعة التي تشهدها أنماط التعلم والعمل، بالاستفادة من التكنولوجيا في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

ويهدف برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، الذي ينظمه مركز الشباب العربي بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل أكاديمية أوراكل ولينكدإن وإنتل وتويتر وفيسبوك وسيسكو وهب 71، إلى توفير منصة تدريبية متقدمة لتدريب الشباب العربي على المهارات الرقمية المتقدمة بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وإعداد قيادات عربية شابة في قطاع التكنولوجيا وتقنيات المستقبل، وتوفير البيانات والفرص المطلوبة لتمكين الشباب العربي رقمياً وتقنياً، بالاستفادة من توجيهات الخبراء والمختصين والرواد العالميين في مجال التكنولوجيا.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، مخاطباً الشباب المشاركين في الفعالية: «هذا البرنامج نبني عليه الكثير من التوقعات لاستكشاف المواهب والطاقات الشبابية العربية المتميزة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في المنطقة العربية، ليقدم للشباب العربي مهارات تكنولوجية متقدمة وتخصصية، تمكّنه من المنافسة عالمياً، وبناء مجتمعات المستقبل الذكية في البلاد العربية بخبرات وكفاءات وطنية، والتواصل مع العالم بلغة التكنولوجيا العابرة للحدود والثقافات».

شما المزروعي

وقالت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «تشير تقديرات إلى أن إنفاق العالم على التكنولوجيا الجديدة ارتفع عام 2020 بنسبة 16% مقارنة بالعام 2019، فيما تفيد تقديرات البنك الدولي إلى حاجة العالم إلى 300 مليون وظيفة جديدة في قطاع التحول الرقمي بحلول عام 2050. ويمكن للشباب المؤهلين تكنولوجياً ورقمياً أن يكونوا على رأس قائمة المستفيدين من هذه الفرص».

وأضافت معاليها: «لقد أكدت الجائحة أن امتلاك المهارات التقنية شكّل نقطة تفوّق وتنافسية حاسمة للدول والمجتمعات والأفراد الذين كانوا الأسرع في تبنيها. وهذا البرنامج يساعد الشباب العربي في تحقيق ذلك، ويوفر لهم الأدوات والمنصات والشركاء والدعم ليصبحوا الجيل الجديد من رواد التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي».

سعيد النظري

وتوجه سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، إلى منتسبي برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي بالقول: «سوف تكون لديكم الفرصة ضمن البرنامج للاستفادة من شركات التكنولوجيا العالمية الشريكة للبرنامج، والتعلم من الخبراء لتصبحوا سفراء للتكنولوجيا والابتكار في العالم العربي، والتعرف على آليات طرح حلول إبداعية لتطوير قطاع التكنولوجيا».

وأضاف: «العالم العربي الذي يواصل تسريع مسارات التحول الرقمي في مختلف القطاعات بعد جائحة كوفيد-19 يستحق وجود كفاءات شابة مثلكم تقود هذا التحول».