«حمدان التعليمية» ترعى حوار مستقبل التربية والتعليم في العالم العربي

دبي ( الاتحاد)

نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ملتقى «حوار بين معلمين وخبراء من الدول العربية واللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم» الافتراضي، بالتعاون مع اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك أمس الأول.

ويأتي تنظيم الحوار في سبيل تحقيق رؤى وأهداف «إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030»، الذي تم اعتماده من قبل منظمة اليونسكو، وأتاحت جلسة المشاورات التي استغرقت 90 دقيقة على منصة «زووم»، الفرصة لعقد حوارات بين أعضاء اللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم ومعلمين وخبراء بارزين من المنطقة وخارجها وهم: «أنطونيو نوفوا»، سفير البرتغال لدى اليونسكو وعضو اللجنة الدولية - مبادرة مستقبل التربية والتعليم، والدكتورة نجوى الحوسني، عميد كلية التربية بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكريستين صفوت، المدير التنفيذي لمؤسسة «علمني» في جمهورية مصر العربية، والفائزة بجائزة حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين عن عام 2020، وإليسا جويرا، مؤسسة كلية فيلادلفيا فالي في المكسيك وعضو اللجنة الدولية - مبادرة مستقبل التربية والتعليم، وحلمي حمدان خبير ومدرب تربوي في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وملك زعلوك مدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وصبحي طويل مدير مبادرة مستقبل التربية والتعليم باليونسكو.

وتناول «الحوار بين معلمين وخبراء الدول العربية واللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم» المتغيرات التي لحقت بنظم التعليم المدرسية بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19»، وأثارها التي طالت أكثر من 63 مليون معلّم ومعلّمة في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: تسعى المؤسسة دائماً نحو خلق مناخ مؤاتٍ للتقريب بين وجهات النظر وتبادل الخبرات وأحدث الممارسات بهدف الوصول لنتائج إيجابية لتحسين جودة التعليم، وإحداث قفزات في هذا الملف الحيوي والضروري في مستقبل المنطقة والعالم. وتمثل رعاية المؤسسة لحوار بين معلمين وخبراء الدول العربية واللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم تأكيداً على دورنا الريادي، وتحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (طيب الله ثراه) في الاستثمار في الكوادر البشرية، من أجل خلق أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة.