«التقنية» تحاكي حادثاً مرورياً لتدريب طلبة الطب الطارئ

دبي ( الاتحاد)

نظمت كليات التقنية العليا، بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف و«ليدر هيلث كير» من قطاع الرعاية الصحية، نموذج محاكاة واقعية لحادث مروري كبير داخل مبنى كليات التقنية للطلاب بدبي، والذي مثل تدريباً وتقييماً واقعياً لنحو 50 فنياً من طلبة برنامج الطب الطارئ من 36 طالبة و 14 طالباً، بمشاركة 37 من المتطوعين من طلبة الكليات والموظفين، ومن إسعاف دبي والذين تطوعوا لتأدية دور المصابين خلال الحادث.

وتضمن مشهد المحاكاة تصوير لحادث سير ناتج عن قيادة متهورة، والذي خلف مصابين من قائدي السيارات والمشاة، بالإضافة إلى تحطم لصناديق تتضمن مادة حمضية تسربت خلال الحادث.

وأكد الدكتور أليكس زاهافيتش، الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بكليات التقنية العليا، سعادته بتجربة المحاكاة الواقعية التي تمت في الكليات، بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي هدفت إلى تمكين طلبة الطب الطارئ من معايشة تجربة واقعية وتطبيق ما تعلموه خلالها.