«ألف» توقع اتفاقية تعاون مع «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري الرائدة في إمارة الشارقة، اتفاقية تعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة (AUS)، تقوم بموجبها المجموعة بدعم المبادرات المجتمعية في مجال تعليم الشباب، وإشراكهم في المجتمع، وقع الاتفاقية عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، والبروفيسور كيفين ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأكدت اتفاقية الشراكة أن مجموعة ألف ستقدم دعمها للجامعة الأميركية في الشارقة من خلال مبادرات تهدف إلى تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات والفرص، وتوسيع رؤيتهم للمستقبل ضمن المشاريع الرائدة التابعة لمجموعة ألف.