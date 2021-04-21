«شؤون الأسرة» في استشاري الشارقة تبحث خطة عملها

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت لجنة الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الأول، جهودها في استكمال برامجها وفعالياتها التي تعزز من أهدافها التي أقرها المجلس في سبيل الاهتمام بالأسرة، وترابطها وتنمية دورها في مواجهة مختلف التحديات.

ترأست الاجتماع فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة، وحضره جاسم جمعة المازمي مقرر اللجنة، وعفراء بن حليس الكتبي وعبدالله محمد الشامسي، والدكتور محمد عبدالله المر، وسيف علي الطليع الظهوري ومحمد عبدالله عبدالرحمن الريسي، ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي.