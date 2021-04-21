«التنمية الأسرية»: ورش تطبيقية تعزز التلاحم المجتمعي في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن خدمة التوعية والتثقيف الأسري، تنفذ مؤسسة التنمية الأسرية سلسلة من البرامج والفعاليات، ومجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات خلال الشهر المبارك، بهدف توعية أفراد الأسرة والمجتمع، وإكسابهم المعارف والمهارات في مختلف مناحي الحياة، وتعزيز القيم وإكساب المشاركين المهارات الاجتماعية والعلمية والنفسية والاقتصادية.

وقالت نورة مجاهد مسؤولة خدمة المهارات الوالدية بمؤسسة التنمية الأسرية: نستقبل شهر رمضان المبارك في مؤسسة التنمية الأسرية بأهداف ورؤى استراتيجية تحقق رفاه الأسرة، وتدعم أفرادها، وبرنامج العلاقة الوالدية تم التخطيط له، ليلقي بظلال التفاهم والتناغم بين أفراد الأسرة، وليحقق التواصل الاجتماعي بين الأجيال، وتعزز الورش التدريبية المختارة في رمضان منظومة القيم المرتبطة بالشهر الفضيل.

في الليلة الأولى من ليالي رمضان، استقبلنا الشهر الفضيل ببث مباشر على الانستجرام بعنوان: «رمضان محطة سعادة وعطاء»، مع المستشار نزار القحطاني الذي تناول أثناء البث المباشر الاستعدادات النفسية والاجتماعية داخل الأسرة لاستقبال الشهر الفضيل.