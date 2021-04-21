تعاون بين «ربدان» و«الأمم المتحدة للتدريب»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية ربدان اتفاقية تعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، تهدف من خلالها إلى تعزيز أواصر التعاون مع المعهد لتصميم برامج تدريبية ذات تأثير استراتيجي، وتحقق قيمة مضافة على المديين القريب والبعيد، وتخدم مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهاتها، وتدعم التنسيق والتعاون المستمر مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة، وانطلاقاً من جهود الأكاديمية لتكون مركزاً متميزاً في مجال السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات على المستوى الدولي، وأن تلعب دوراً حيوياً في بناء القدرات البشرية التخصصية.

وقّع الاتفاقية جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان ونيخيل سيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، وأكدّ الطرفان على أهمية توظيف الجهود المشتركة من أجل تطوير برامج وسياسات عمل طويلة الأجل، ذات أبعاد محلية وإقليمية وعالمية لخدمة التطلعات الوطنية الطموحة.

وقال جيمس مورس: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي كقوة ناعمة، ودولة رائدة في تقديم المساعدات على مستوى العالم، وأن تلعب دوراً في رفد توجه دولة الإمارات الاستراتيجي في العلاقات الدولية، بما يحقق أهداف القيادة الرشيدة، ويبرز الصورة الإيجابية للدولة».

ومن جانبه، قال نيخيل سيث: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع أكاديمية ربدان، فهي صرح تعليمي وتدريبي واعد ومتميز في المنطقة، وستمكننا الاتفاقية من العمل معاً لتقديم الخبرات العملية والكفاءات التدريبية الدولية، وسنعمل معاً على تطوير برامج التدريب التي تساهم في تخريج الكفاءات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء».

تفتح الاتفاقية العديد من الفرص للتعاون ما بين الأكاديمية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تتمثل في تصميم وتطوير برامج متخصصة وفريدة من نوعها تقدم فرص التعلّم التجريبي والخبرة العملية، فضلاً عن تطوير المساقات والمواد التدريبية وفقاً لمعايير المعهد الأممي.