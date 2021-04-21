شرطة أبوظبي تشارك في «أسبوع الأصم العربي»

أبوظبي ( الاتحاد)

تشارك مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي في فعاليات الاحتفال بأسبوع الأصم العربي الـ 46، والتي تقيمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحت شعار«الأشخاص الصم في مواجهة جائحة كورونا»، خلال الفترة من 20 - إلى 27 أبريل الجاري. وقدمت إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي فيديو من إنتاجها، خاطب فيها عدد من منتسبيها الصم بلغتهم متضمناً رسائل شكر وامتنان لدولة الإمارات التي سخرت مؤسساتها الحكومية والخاصة لخدمة أصحاب الهمم، والأخذ بأيديهم في جميع الأوقات وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، اهتمام شرطة أبوظبي بفئة الصم وأصحاب الهمم، وسعيها لتمكينهم وتأهيلهم وإشراكهم ودمجهم في المجتمع.