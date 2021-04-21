«الداخلية» تطلق مبادرة «50 عاماً في صور»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني مبادرة «#50_عاماً_في_صور»، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، وتزامناً مع مرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتضمن المبادرة على العديد من الصور القديمة والحديثة للرعيل لوزارة الداخلية، وإبراز ما وصلت إليه من تقدم وتطور في منظومة العمل الأمني والشرطي. وبهذه المناسبة دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم ممن لديهم صور نادرة خاصة بالوزارة المشاركة في هذه المبادرة، ونشر هذه الصور عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت هذا الوسم #50_عاماً_في_صور.