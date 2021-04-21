«الصحة» أول جهة في العالم تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة المعرفة

دبي (الاتحاد)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كأول جهة حكومية في العالم على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة المعرفة، محققة درجة الفئة البلاتينية وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة، بالإضافة إلى شهادات المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو 21001:2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، والأيزو 10015:2019 في مجال الإرشادات لإدارة الكفاءات وتنمية الأفراد.

وبناءً على نتائج التقييم الذي أجراه فريق خبراء من المحكمين للتحقق من الامتثال لكافة الاشتراطات والمعايير والممارسات المعتمدة، تم منح شهادة المطابقة التي تمثل مجموعة من جهات الاعتماد في أوروبا مثل مجموعة DQS العالمية والمتخصصة في مجال اعتماد وتصديق الأنظمة والمواصفات الإدارية، ومنظمة IQ-net العالمية، والمركز الألماني للتميز، وتسلم شهادة الاعتماد الدولي وشهادات الآيزو الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رئيس لجنة الابتكار، بحضور صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير الرئيس التنفيذي للابتكار.

بيئة مؤسسية محفزة للابتكار والمعرفة

وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال بهذه الإنجازات التي تجسد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة والالتزام بمعايير الجودة العالمية كمنهج عمل، في إطار سعيها لتغدو مؤسسة رائدة مستدامة ومبتكرة، في توظيف المزيد من التقنيات والممارسات العالمية لتطوير منظومة الابتكار والمعرفة، وتأهيل الكوادر والكفاءات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية في المجال الصحي بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية مئوية الإمارات 2071، وأشار الدكتور السركال إلى أهمية حصول الوزارة على الفئة البلاتينية في

إدارة المعرفة كأول جهة حكومية في العالم، الذي جاء بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بشهر القراءة الوطني، بما يؤكد حرص الوزارة على بناء بيئة مؤسسية محفزة للابتكار والمعرفة والبحث وترسيخ ثقافة المعرفة والابتكار في

بيئة العمل، من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية، ومصادر معتمدة عالمية في التدريب والمعرفة، وبناء نظم تعلم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية، وتعزيز شراكات محلية وعالمية فاعلة في هذا المجال.