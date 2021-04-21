شراكة بين «ضمان» و«أوكادوك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان توقيع شراكة مع منصة أوكادوك، الأولى من نوعها في الإمارات والمختصة في حجز المواعيد مع الأطباء عبر الإنترنت، لتسهيل وصول متعامليها إلى المنصة عبر تطبيق «ضمان» للهواتف الذكية.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لمتعاملي «ضمان» سهولة الاطلاع على قوائم مزودي خدمات الرعاية الصحية المشمولين ضمن شبكتهم الطبية، بحيث يمكنهم اختيار مزود الرعاية الصحية الأنسب لهم بسهولة وسرعة بناءً على معايير معينة مثل الموقع واللغة والاختصاص. ويُمكن لمشتركي «ضمان» حجز المواعيد وإعادة جدولتها أو إلغائها بخطوات بسيطة عبر تطبيق «ضمان»، إلى جانب الحصول على رسائل تذكيرية لهذه المواعيد.

وقال راشد النيادي، المدير التنفيذي لشؤون تقنية المعلومات في «ضمان»: «تُسهم هذه الشراكة في تسهيل عملية حجز وتنظيم المواعيد مع الأطباء أكثر من أي وقت مضى. ونحن على يقين تام بأن الخدمات الذكية عبر التطبيقات عنصر أساسي في بناء مستقبل قطاع الرعاية الصحية، فعبر توظيف ما يزيد عن 15 عاماً من الخبرة المحلية والعالمية، والاستثمار في بنيتنا التحتية التقنية، والعمل المشترك مع المؤسسات ذات الرؤية المشتركة كـ»أوكادوك»، فتحنا لأنفسنا المجال لريادة القطاع في إرساء معاييره والارتقاء بممارسته». وقال فضيل بن تركية، الرئيس التنفيذي ومؤسس أوكادوك: «تبدأ تجربة المريض من مرحلة حجز الموعد مع الطبيب بطريقة مريحة، ومن الطبيعي أن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت ستساعد المرضى على التواصل بشكل أفضل، كما ستمنحهم الشعور بالثقة والتحكم في خياراتهم العلاجية بالشكل الذي يناسب وقتهم ونمط حياتهم. تُعد شراكتنا الاستراتيجية مع ضمان الأولى بين عدد من اتفاقيات التعاون التي نعتزم التوصل إليها مع شركات التأمين الأخرى. وتأتي خصوصية شراكتنا الأولى هذه من كونها مع شركة التأمين الأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستطعنا من خلال هذه الشراكة الوصول إلى المرضى أينما كانوا من خلال الحواسيب الشخصية وتطبيقات الهواتف الذكية، أو عبر التطبيقات الخاصة بمزودي خدمات الرعاية الصحية، أو من خلال التطبيق الخاص بشركة التأمين، كما هي الحال الآن».