«السلامة الغذائية» تكثف حملاتها على مطاعم ومخابز العين

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملاتها التفتيشية الموسعة على كافة المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك، ونفذت حملة توعوية وتفتيشية على المطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز في مدينة العين، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت الغذائية، وضمان التزامهم بكافة الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية بشأن الوقاية من كوفيد-19، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لكافة فئات المجتمع.

وركز مفتشو الهيئة على توعية متداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق كافة الاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية، ونظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية، وعملية التخزين السليم للمواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة مناطق التداول والتحضير والتغليف والطرق الآمنة لإعداد وتحضير الطعام وصولاً إلى طريقة عرضها.

وشدد مفتشو الهيئة على أهمية الالتزام بالحفاظ على النظافة الشخصية وضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، واتباع الإرشادات الواردة في دليل متداولي الغذاء وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة، لضمان سلامة الغذاء المتداول لكافة المستهلكين. ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أية ملاحظات بشأن المنتجات الغذائية أو ممارسات التحضير الخاطئة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، حيث إن سرعة الإبلاغ عن المخالفات تترتب عليها سرعة مماثلة في اتخاذ إجراءات الردع بحق المخالفين.