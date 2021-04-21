المخيم الإماراتي الأردني يسلّم اللاجئين السوريين حصصهم من التمور

مريجيب الفهود (وام)

سلمت إدارة المخيم الإماراتي الأردني حصص اللاجئين السوريين من التمور التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كافة أشكال الدعم للأسر المعوزة، وأشرف على عملية التوزيع عبيد بن برهوم الكعبي قائد فريق الإغاثة الإماراتي، وعدد من متطوعي فريق الإغاثة الإماراتي. وقدم اللاجئون السوريون شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تأل جهداً في توفير كل ما يلزمهم للعيش بحياة كريمة في المخيم، معربين عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر والخدمات التي تقدم للمخيم.