«التحبير للقرآن الكريم وعلومه» تواصل تلقي طلبات الترشح

أبوظبي (الاتحاد)

تستمر اللجنة المنظمة لجائزة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه»، في دورتها السابعة، والتي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تلقيها طلبات الترشيح للاشتراك في المسابقة حتى 15 من شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، المدير العام للجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، إن الجائزة تحظى بدعم من «مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشريك الرسمي للفعالية وعدد من الرعاة، من بينهم صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» ومصرف أبوظبي الإسلامي، ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيلها عبر موقعها الإلكتروني. www.tahbeer.ae